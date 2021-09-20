Горняк22: Новые остановки для пассажиров общественного транспорта монтируют в Барнауле

Новые остановки в Барнауле Фото: "Толк"

Новые остановки замечены в нагорной части Барнаула: в частности, на «Телецентре», «Лыжной базе Динамо», «Санатории Барнаульском»

В Барнауле вслед за велодорожками на Горе начали монтировать новые остановки для пассажиров, пользующихся общественным транспортом. Они представляют собой черные металлические каркасы с остеклением.

Новые остановки замечены в нагорной части Барнаула: в частности, на «Телецентре», «Динамо», «Санатории Барнаульском». В районе лыжной базы установили двойное сооружение – видимо, из-за большого потока пассажиров-лыжников зимой.

Ранее «Толк» сообщал, что ремонт на Змеиногорском тракте планируется на участке дороги от ул. Аванесова до ул. Горнолыжной, а затем от Горнолыжной до Южного тракта. Вдоль магистрали обновили и построили тротуары, велодорожки, установили бортовые камни с земляной отсыпкой.

Стоимость ремонта первого участка составляет 136 млн рублей, второго – 93,6 млн рублей.

ТОЛК