Горняк22: Климатологи рассказали, что новая зима в России ожидается аномально морозной

Зима. Барнаул Фото: skyscrapercity.com

Арктический антициклон станет причиной аномального холода как осенью, так и предстоящей зимой, считают климатологи, причем, холодно будет на всей территории страны

Предстоящая зима в России ожидается довольно морозной, такой прогноз сделал климатолог Николай Терешонок, начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» в интервью URA.ru.

Уже сейчас арктический антициклон оказывает влияние на европейскую часть России – именно поэтому в Москве, Санкт-Петербурге, Новгороде и других городах такой аномально холодный сентябрь. Антициклоны подолгу останавливаются на территории России, поэтому новая зима станет не исключением, считает климатолог.

Он предположил, что зимой 2021-2022 года «будет холодно от Ла-Манша до Урала, и в Европе тоже». А в Сибири, сказал синоптик, «вечно хозяйничает то монгольский, то сибирский антициклоны», поэтому зима там тоже ожидается суровая. Кроме того, климатологи говорят, что с каждым годом характер погоды становится все более неустойчивым.

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