Горняк22: Жители Алтая пытались вывезти за границу 10 тонн краснокнижного растения

Родиола розовая Фото: pixabay.com

Золотой корень, или родиола розовая, ценится как мощный адаптоген, позволяющий снижать нагрузки при стрессе, а также имеет стимулирующие свойства

В Республике Алтай два жителя приграничного Усть-Коксинского района пытались вывезти 10 тонн незаконно добытого золотого корня (родиолы розовой), сообщает ФСБ России по Республике Алтай. Растение занесено в Красную книгу РФ.

Несмотря на то, что у задержанных были документы и справки на участок, где они якобы собрали растение, а также счет-фактуры, у следствия возникло много вопросов. Выяснилось, что растение они приобрели у родственника, на имя которого были оформлены земельные участки для искусственного выращивания растения.

У задержанных изъяли 10 тонн золотого корня. Экспертиза показала, что они не были выращены искусственно, а были собраны с диких альпийских лугов республики.

Суд назначил виновным выплату административных штрафов и конфискацию растения.

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