Горняк22: Явка избирателей в первый день выборов в Алтайском крае составила 11,64%

Выборы. Избирательный участок Фото: "Толк"

В аутсайдерах по голосованию оказались Бийск, Барнаул, Заринск и Первомайский район. Лидерами стали ЗАТО Сибирский, Родинский и Завьяловский районы

Явка избирателей в первый день выборов 17 сентября в Алтайском крае превысила 11%. Об этом сообщает Алтайкрайизбирком.

«Явка на 20.00 составила 11,64%», – сообщили здесь.

В первый день трехдневного голосования на участки пришли 207 226 человек.

По районам края явка в среднем достигла 14,3%, по городам – 9,3 %. Лидерами по голосованию являются ЗАТО Сибирский – 41,3%, Родинский район – 26,3 %, Завьяловский район – 25,8%. В аутсайдерах Бийск – 8,0%, Барнаул – 8,7%, Заринск и Первомайский район по 8,8%, сообщил в своем телеграмм-канале политтехнолог Константин Лукин.

В Алтайском крае проходят выборы депутатов Государственной думы и Алтайского краевого заксобрания (АКЗС). В стране изберут 450 человек в федеральный парламент, регион в нем будут представлять минимум четыре депутата, избранные по одномандатным округам. В региональное заксобрание жители края выберут 68 депутатов: 34 – по партийным спискам, 34 – по округам.

В ряде городов и районов края жители будут также выбирать своих представителей в местные парламенты, глав сельсоветов.

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