Горняк22: Избирком прокомментировал жалобы на «подвоз» голосующих в Алтайском крае

Избирательные участки Фото: кадр с камер наблюдения в УИК

В комиссии заявили, что не получали официальных жалоб на нарушения и не видят их признаков в постах, опубликованных в социальных сетях

В Алтайском крае не регистрируют фактов нарушений в связи с организованной доставкой голосующих на избирательные участки. Об этом сообщает региональный Избирком.

«Официальных жалоб на «подвоз» голосующих в Алтайском крае не поступало», – говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появились публикации о том, что на некоторые УИКи в Камне-на-Оби и Барнауле избиратели приходят группами, либо их привозят на автобусах местных предприятий.

Голосование организованным коллективом не запрещено, если нет влияния на волю избирателей, пояснили в Крайизбиркоме.

«Специалисты рассмотрели информацию в соцсетях, но не нашли подтверждения нарушениям», – проинформировали здесь.

В первый день голосования, 17 сентября, поступали различные сообщения о якобы «подвозах», например – сотрудников одного из заводов Барнаула. Однако, по мнению экспертов, за этим могут стоять фейковые посты «заинтересованных» политических сил, заявили в администрации города.

ТОЛК