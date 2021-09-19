Горняк22: Дело против алтайского депутата Бушкова готовятся передать в суд

Николай Бушков Фото: Анна Маньшикова

Прокуратура намерена ходатайствовать об изменении территориальной подсудности. Где именно будет рассматриваться это громкое дело, решит краевой суд

Дело депутата Алтайского Заксобрания и гендиректора лесной компании «Алтай-Форест» Николая Бушкова, которого обвиняют в незаконной рубке леса группой лиц в особо крупном размере, готовятся передать в суд. Об этом пишет «Российская газета».

Ранее СК сообщал о том, что Бушков якобы организовал в Тальменском районе несколько вырубок леса и нанес ущерб российскому лесному фонду ущерб на 4,9 млн рублей.

Вместе с депутатом по такой же статье проходят еще три руководителя компании.

Алтайский следком предъявил обвинения депутату в апреле 2021 года, прежде его объявили в международный розыск и задержали в Новосибирске. Бушкова поместили под арест. Своей вины он не признает.

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