Горняк22: Жителям алтайской Боровихи вновь пообещали школу, которую ждут «со времен СССР»

Стройка Фото: Анна Меньшикова, Толк

Власти уже несколько раз анонсировали начало строительства объекта вместимостью 550 человек, однако каждый раз работы откладывались

В Алтайском крае в ближайшее время определят подрядчика на строительство школы в селе Боровиха, о которой долгие годы просят местные жители. Об этом сообщила администрация Первомайского района под одним из постов губернатора региона Виктора Томенко в Instagram.

Ранее в комментариях одна из местных жительниц поинтересовалась о том, когда планируется начать возведение объекта.

«Про школу в Боровихе молчат! Строительство обещают еще со времен СССР. Обещанного уже 33 года, а может более, ждут жители села», – написала она.

В ответе властей говорится, что документацию для строительства Боровихинской школы включили в краевую адресную инвестпрограмму, однако в мае подрядчика не нашлось из-за резкого повышения цен на стройматериалы. Сейчас суммы в документах пересчитали и отправили на госэкспертизу.

«Конкурсные процедуры по определению подрядной организации планируются провести в октябре 2021 года, после чего смогут быть начаты строительно-монтажные работы», – заявили в администрации.

Боровиха — крупное село с населением около 7,5 тысяч человек. Здесь работают две школы: средняя и основная. Первая расположена в здании 1939 года постройки и принимает учеников в две смены. Основная школа расположена в старом одноэтажном деревянном здании постройки начала прошлого века.

Еще в 2013 году проект строительства новой школы в Боровихе вошел в краевую программу «80×80», но тогда реализовать его так и не удалось. В 2017 году тогдашний глава администрации района Алексей Рубцов обещал, что объект возведут к первому кварталу 2020 года – власти даже определили застройщика. Но и этим планам не суждено было сбыться.

В начале 2021 года региональный минобр вновь анонсировал возведение Боровихинской школы на 550 мест с началом строительства в 2021 году.

Ранее «Толк» сообщал о том, что стройки школ, больниц и детсадов в Алтайском крае спасут от заморозки.

ТОЛК