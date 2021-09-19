Горняк22: Водители устроили разборки на улице Барнаула после ДТП

Дорожный конфликт Фото: кадр из видео/instagram.com/barnaul.insta

На кадрах, снятых свидетелем произошедшего, видно, что несколько человек проявляют агрессию в отношении одного оппонента

Дорожный конфликт произошел на улице Барнаула после ДТП. Инцидент попал на видео очевидца.

Судя по опубликованным кадрам, на Солнечной поляне столкнулись два легковых автомобиля, после этого несколько человек вышли из салонов иномарок и устроили разборки.

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При каких обстоятельствах произошла авария, а так же чем закончилась ссора – не сообщается.

Это уже не первый случай конфликта на дорогах Барнаула за последние дни. Ранее автомобилисты устроили бой на кольце у ТЦ «Волна».

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