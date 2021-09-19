Горняк22: Явка в Алтайском крае на 15.00 второго дня голосования достигла 18,25%

Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов

Наиболее активно голосуют избиратели в ЗАТО Сибирский. Высокие показатели в Родинском, Завьяловском и Тюменцевском районах

Средняя явка избирателей Алтайского края по данным на 15.00 второго дня голосования составила 18,25%. Об этом 18 сентября сообщает официальный сайт региона.

На этот момент участие в выборах приняли 324 982 человека.

Уточняется, что наиболее активно голосуют избиратели в ЗАТО Сибирский – явка здесь достигла 51,2%. Высокие показатели в Родинском (38,9%), Завьяловском (38,3%) и Тюменцевском (31,3%) районах.

За весь первый день выборов волеизъявление на участках совершили 207 226 человек, или 11,64% от числа избирателей.

Ранее «Толк» сообщал о том, что Алтайкрайизбирком проверит данные о переписывании акта на одном из УИК Барнаула.

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