Горняк22: Алтайкрайизбирком проверит данные о переписывании акта на одном из УИК Барнаула

Выборы-2021 в Барнауле Фото: barnaul.org

Члены комиссии якобы переписали вчерашний документ из-за ошибки в «количестве избирателей», когда приплюсовали к голосовавшим в помещении голосовавших на дому

Избирательная комиссия Алтайского края проверит сведения о том, что члены участковой комиссии 63 в Барнауле переписывали акт. Об этом 18 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на структуру.

«Избирком проводит проверку. Информация будет уточняться», – цитирует агентство ее заявление.

Ранее в соцсетях появились данные о том, что в школе №102 сотрудники УИК якобы переписывали акт от 17 сентября из-за «ошибки в написании количества избирателей» – в документ добавили избирателей, проголосовавших на дому.

В Алтайском крае 17-19 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы и Алтайского краевого заксобрания (АКЗС). В стране изберут 450 человек в федеральный парламент, регион в нем будут представлять минимум четыре депутата, избранные по одномандатным округам. В региональное заксобрание жители края выберут 68 депутатов: 34 – по партийным спискам, 34 – по округам.

В ряде городов и районов края жители будут также выбирать своих представителей в местные парламенты, глав сельсоветов.

ТОЛК