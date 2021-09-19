Горняк22: «Алтайского священника» задержали в Крыму за аферу на 300 тысяч

Полиция Фото: pixabay.com

По предварительным данным, заявление на мужчину написал его знакомый, у которого священнослужитель под разными предлогами выманил крупную сумму денег

Уроженца Алтайского края заподозрили в мошенничестве в Крыму. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

По данным ресурса, 40-летний мужчина является священником и служит при одной из церквей Бийска. В августе он предложил знакомому лицеисту отдохнуть на море и под разными предлогами вместе с другом выманил у пострадавшего в общей сложности 300 тысяч рублей.

Приехав в Крым и не обнаружив ожидаемого качества отдыха, лицеист обратился в полицию.

Аферистов задержали.

Ранее «Толк» сообщал о том, что учительница в Алтайском крае перевела мошенникам 1,7 млн, взятые в кредит.

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