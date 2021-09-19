Горняк22: Перевернувшийся грузовик заблокировал федеральную трассу в Алтайском крае

ДПС Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

Автомобиль с прицепом перевозил пшеницу. В результате столкновения с «Газелью» он перевернулся, перегородив проезжую часть

Перевернувшийся грузовик с прицепом заблокировал участок дороги федерального значения в Алтайском крае. Кадры с места происшествия публикует barnaul.insta.

Авария произошла на трассе А-322 между Барнаулом и Рубцовском. По предварительным данным, водитель уходил от столкновения со встречной «Газелью», задев ее по касательной.

В результате автомобиль опрокинулся, полностью перегородив проезжую часть. Его груз – пшеница – рассыпался.

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О пострадавших не сообщается. На месте образовалась автомобильная пробка.

Ранее «Толк» сообщал о подробностях ДТП в Барнауле с конфликтом водителей.

ТОЛК