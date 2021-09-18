Горняк22: 18-летняя молодая мать пропала без вести в Алтайском крае

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

При каких обстоятельствах произошло исчезновение – не раскрывается, известно лишь, что она была одета в розовую кофту и джинсы, на ногах – сланцы

В Алтайском крае объявлена в розыск 18-летняя девушка. Ориентировку 17 сентября распространило местное отделение отряда «Лиза Алерт».

Уточняется, что она пропала еще 11 сентября со станции Баюново в Косихинском районе.

Ориентировка Фото: «Лиза Алерт — Алтайский край»

Судя по профилю девушки в соцсетях, у нее есть муж и годовалый ребенок.

Ранее «Толк» сообщал о том, что объявленного в федеральный розыск за преступление мужчину задержали в детском лагере на Алтае.

ТОЛК