Горняк22: Подозреваемого в убийстве девочки под Орлом обвиняют в серии изнасилований детей

Насилие Фото: pixabay.com

В прокуратуре рассказали, что мужчина трудился в школе разнорабочим без необходимых справок. В этой же школе выявили факт изнасилования ученицы

В Орловской области 61-летнего подозреваемого в убийстве девятилетней девочки обвиняют в изнасиловании еще троих детей, сообщает ТАСС.

«Выявлены эпизоды насилия в отношении трех несовершеннолетних лиц. Арестованный мужчина проходит в качестве обвиняемого», – рассказали в правоохранительных органах .

Следователи рассказали, что подозреваемый ранее не был судим. Информация о его причастности к другим преступлениям вскрылась в ходе расследования пропажи ребенка. В августе его задерживали по подозрению в насилии над детьми. В сентябре мужчину арестовали.

Напомним, что 18 июня в селе Казарь пропала девятилетняя девочка. В ее поисках принимали участие сотни человек из разных регионов страны. Ее тело нашли 15 сентября в подвале дома. Следователи по подозрению в убийстве задержали мужчину, который жил по соседству с девочкой. Он арестован до 25 октября.

Ранее в Кузбассе 41-летний мужчина изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Обвиняемый предложил девочкам зайти в магазин и купить сладости и семечки. После этого мужчина убедил детей пойти к нему в арендованный частный дом. В этом помещении задержанный расправился с девочками. Обвиняемого арестовали на два месяца.

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