Горняк22: В Барнауле девушка за рулем иномарки протаранила забор дома
ДТП. Авария. Аварийный знак Фото: pixabay.com
По предварительным данным, два автомобиля столкнулись на перекрестке, после чего один, сбив ограждение у пешеходного тротуара, вылетел с дороги
В Барнауле 17 сентября легковой автомобиль протаранил забор жилого дома на перекрестке. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22».
Инцидент произошел днем на пересечении улиц Северо-Западная и Антона Петрова.
По словам очевидцев, малолитражка задела другой автомобиль, выезжая из-за трамвая, и вылетела с дороги.
По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.
Это уже не первое подобное ДТП на этом перекрестке. В соцсетях горожане называют дом, возле которого произошла авария «многосрадальным».