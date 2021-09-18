Горняк22: В Барнауле девушка за рулем иномарки протаранила забор дома

ДТП. Авария. Аварийный знак Фото: pixabay.com

По предварительным данным, два автомобиля столкнулись на перекрестке, после чего один, сбив ограждение у пешеходного тротуара, вылетел с дороги

В Барнауле 17 сентября легковой автомобиль протаранил забор жилого дома на перекрестке. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22».

Инцидент произошел днем на пересечении улиц Северо-Западная и Антона Петрова.

По словам очевидцев, малолитражка задела другой автомобиль, выезжая из-за трамвая, и вылетела с дороги.

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

Это уже не первое подобное ДТП на этом перекрестке. В соцсетях горожане называют дом, возле которого произошла авария «многосрадальным».

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