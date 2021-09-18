Горняк22: Избирком сообщает первые данные о явке на выборах в Алтайском крае

Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов

В Алтайском крае проходят выборы депутатов Государственной думы, Алтайского краевого заксобрания, местных парламентов, а также глав сельсоветов

По данным Алтайкрайизбиркома, на 15.00 проголосовали более 136 тысяч избирателей, или 7,64%.

Наиболее высокая активность оказалась в ЗАТО Сибирский – на участки пришло 33,9% избирателей. В Завьяловском районе – 18,4%, в Шелаболихинском – 15,1%, в Панкрушихинском – 14,3%.

На выборах депутатов Госдумы, по данным Центризбиркома, явка по округам разделилась следующим образом:

Барнаульский (№39 ) – 8,02%,

Рубцовский (№40) – 6,97%,

Бийский (№41) – 6,95%,

Славгородский (№42) – 8,84%.

Наибольшие показатели по явке в Сибири показывает Республика Тува, где на выборах депутатов Госдумы явка составила 26,27%, сообщает ТАСС.

Ранее в комиссии объяснили, что сообщать о явке избирателей на участки в связи с трехдневным голосованием будут в следующем режиме:

17 и 18 сентября – по итогам голосования на 15.00 и 20.00,

19 сентября – на 10.00, 12.00, 15.00, 18.00.

Общая явка станет известна вместе с итогами голосования утром 20 сентября.

В Алтайском крае проходят выборы депутатов Государственной думы и Алтайского краевого заксобрания (АКЗС). В стране изберут 450 человек в федеральный парламент, регион в нем будут представлять минимум четыре депутата, избранные по одномандатным округам.

В региональное заксобрание жители края выберут 68 депутатов: 34 – по партийным спискам, 34 – по округам.

В ряде городов и районов края жители будут также выбирать своих представителей в местные парламенты, глав сельсоветов.

ТОЛК