Горняк22: Барнаулец кинулся душить женщину на улице за просьбу убрать мусор

Нападение Фото: pixabay.com

Против горожанина возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ – «Угроза убийством». Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ

В Барнауле вынесли приговор мужчине, который угрожал убийством продавщице уличного киоска в ответ на сделанное замечание. Об этом сообщает «КП-Алтай».

По данным ресурса, горожанин проходил мимо торговой точки и бросил стаканчик из-под кофе на прилавок. Продавщица попросила отнести мусор в урну, однако вместо этого мужчина бросился на нее, схватил за шею и начал душить, угрожая лишить жизни.

На помощь женщине подбежали очевидцы, которые смогли отбить ее у злоумышленника.

Суд назначил ему 200 часов исправительных работ.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле приговорили к 15 годам насильника, напавшего на беременную.

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