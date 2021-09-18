Горняк22: В Алтайском крае судят студентку за рассылку интим-фото соперницы

Суд Фото: pixabay.com

Девушка решила отомстить одногруппнице, с которой у нее был конфликт из-за парня. Она опубликовала фото в Сети через мессенджер

В Алтайской крае 17-летнюю студентку колледжа будут судить за распространение интимных фото своей одногруппницы, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в сентябре 2020 года девушки поссорились из-за молодого человека. После этого обвиняемая получила доступ к интимным фото соперницы и решила из мести распространить их среди учащихся колледжа. Она разослала их через популярный мессенджер.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

Обвиняемая признала вину. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Толк» сообщал, что в суд ушло дело насиловавшей заложницу в Барнауле группы. Пострадавшая рассказала, что ее удерживали в квартире, избивали и насиловали в течение нескольких часов. Таким образом ее знакомая решила ей отомстить за то, что она бросила заниматься проституцией. Спастись девушка смогла, спрыгнув из окна третьего этажа.

ТОЛК