Горняк22: Инфляция в Алтайском крае продолжает нарастать с опережением российских цифр

Цены. Овощи Фото: "Толк"

Производители на фоне повышенного потребительского спроса продолжают «зашивать» в цены товаров возрастающие издержки и свои затраты

По итогам августа 2021 года инфляция в Алтайском крае ускорилась до максимальных с весны значений: к июлю – на 0,81 процентного пункта, за год – до 8,55%. Это заметно выше, чем в среднем и по Сибири (7,26%), и по России (6,68%). Об этом сообщает Центробанк.

Как нарастает инфляция на Алтае?

Центробанк публикует динамику показателя инфляции с апреля по август 2021 года:

апрель – 6,69%,

май – 7,43%,

июнь – 7,68%,

июль – 7,74%,

август – 8,55%.

В ЦБ считают, что на ускорение инфляции в крае влияет нарастающий потребительский спрос при давлении издержек производителей и поставщиков.

20 августа, 11:59

Инфляция давит: стройматериалы, масло, сигареты продолжают дорожать на Алтае

Сразу 12 видов товаров и услуг в июле 2021 года показали годовой прирост цен более чем на 10% в Алтайском крае, только в сфере связи инфляция отрицательная

Цены на продукты скачут

После небольшого июльского затишья в росте динамики цен на продовольственные товары в августе показатель снова подскочил – с инфляции в 8,08% в июле до 9,32% в августе. Особенно подорожали фрукты и овощи (с 0,14% до 6,39%). До этого такой же скачок на эту группу товаров фиксировали в мае (тогда было 8,38%).

Как объясняет регулятор, тут большое влияние оказал фактор низкой базы – то есть низкие цены на овощи на такое же время в прошлом году. В 2020-м уборка урожая началась заметно раньше, а в этом году позднее, соответственно, и предложение на рынке было ниже, а цены выше. В результате в августе подорожали картофель, капуста и лук.

Предприятия животноводства зафиксировали увеличение затрат на корма, импортные ветпрепараты и оборудование. Это привело к удорожанию свинины и мяса кур.

Непродовольственные товары

Здесь динамика еще выше – 11,18%. По данным ЦБ, этому способствовало расширение спроса при дефиците предложения. Это позволило производителям включать в стоимость товаров возросшие затраты, в том числе из-за нехватки электронных комплектующих, нарушения логистических связей и роста мировых цен на металлы. В августе подорожали импортные легковые автомобили, смартфоны, холодильники и плиты.

Взлетели цены на туруслуги

Динамика цен в сфере услуг нарастала и в августе достигла 3% (август к августу) после 2,01% в июле. Здесь главным драйвером стал туризм: ограничения на отдых за границей остались, что привело к повышению популярности внутреннего туризма. Это пролонгировало рост цен на услуги и размещения, и авиаперелетов.

Напомним, 10 сентября Центробанк уже в пятый раз подряд повысил ключевую ставку – до 6,75%. Это должно в том числе помочь обуздать темпы инфляции.

ТОЛК