Горняк22: Учительница в Алтайском крае перевела мошенникам 1,7 млн, взятые в кредит

Женщина Фото: pixabay.com

Началось все с того, что на сотовый телефон потерпевшей с незнакомого номера пришло SMS о необходимости обезопасить счет

В Алтайском крае полиция возбудила уголовное дело по факту мошеннических действий, в результате которых жительница села лишилась нескольких сотен тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В правоохранительные органы Шипуновского района обратилась 46-летняя женщина, работающая учительницей. Она рассказала, что по инструкциям лже-сотрудника банка оформила несколько потребительских кредитов и перевела деньги на счет неизвестного лица.

В общей сложности потерпевшая отдала мошенникам 1,7 млн рублей.

Сейчас злоумышленников ищут.

Ранее «Толк» сообщал о том, что бийская пенсионерка за три месяца перевела мошенникам 2 млн рублей.

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