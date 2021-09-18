Горняк22: Барнаульцы пожаловались на тренировки автошколы во дворе дома

Автомобиль автошколы Фото: "Барнаул 22"

По словам жильцов двухэтажки, неопытные курсанты отрабатывают навыки на их стоянке — поблизости от играющих на площадке детей и припаркованных автомобилей

Жители барнаульского двора пожаловались на автошколу, которая проводит тренировки у них под окнами. Пост об этом публикует сообщество «Барнаул 22».

По словам одной из жительниц дома по улице Смирнова, 92, учебный центр облюбовал его территорию и использует парковку для сдачи экзаменов по вождению.

«Мы, естественно, этому не рады. Во дворе много детей, на стоянке – машины жителей», – написала она.

По словам автора поста, на днях девушка за рулём «учебки» еле развернулась на стоянке рядом с другими машинами.

«Не понятно, почему мы, собственники, должны рисковать жизнью детей, своим имуществом? Учебный центр получает прибыль, используя наш двор, а мы – неудобства и переживания», – возмущается женщина.

Она также интересуется – имеют ли право учебные центры устраивать такие уроки вождения во дворах жилых домов.

Официальных комментариев по ситуации пока не поступало. Между тем пункт 17.2 Правил дорожного движения запрещает учебную езду в жилой зоне.

Весной 2021 года в России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права – теперь навыки парковки, движения на подъеме и спуске курсанты должны демонстрировать не на автодроме, а в городских условиях.

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