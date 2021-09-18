Горняк22: Два студента обокрали торговый киоск в селе Алтайского края

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Добычей злоумышленников стали две бензопилы, четыре мотошлема, запчасти, электронные сигареты и жидкости для них, два спиннинга

В Алтайском крае полиция задержали двух студентов по подозрению в краже из торгового павильона. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в Солонешинском районе – в отдел обратился местный предприниматель, который рассказал, что неизвестные разбили окно в его киоске и вынесли имущества на сумму свыше 123 тысяч рублей.

Личности подозреваемых удалось оперативно установить – ими оказались студент учащиеся одного из местных колледжей.

Молодые люди уже дали признательные показания. Известно, что часть имущества они успели продать.

Ранее «Толк» сообщал о том, что пьяный барнаулец украл три коробки мороженого из уличного холодильника.

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