Горняк22: В российский прокат вышел фильм «Дюна» по роману Фрэнка Герберта

Тимати Шаломе Фото: Кадр из фильма "Дюна"

Литературный цикл «Хроники Дюны» насчитывает шесть романов. Фильм Дени Вильнёва охватывает часть событий, которые описаны в первой книге

16 сентября в российский прокат вышел фильм «Дюна» по одноимённому роману Фрэнка Герберта, сообщает RT.

В кино режиссера Дени Вильнева зритель увидит далёкое будущее, в котором богатые семейные кланы владеют целыми планетами. В фильме рассказывается история наследника дома Атрейдесов Пола, который отправился вместе с семьей на опасную планету Арракис.

Главную роль в фильме сыграл Тимоти Шаламе. В фильме также снялись Зендея, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем и другие актёры.

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