Горняк22: Что такое осеннее равноденствие и когда наступает астрономическая осень

Осень. Листья Фото: Rebekka D с сайта Pixabay

День осеннего равноденствия в 2021 году наступит 22 сентября. Рассказываем, что это такое и почему его дата каждый раз меняется

Что такое осеннее равноденствие

Равноденствие происходит два раза в год: в сентябре и в марте. В день осеннего равноденствия Солнце, двигаясь по своей траектории, переходит из северного полушария в южное. В результате наступает астрономическая осень, пишет ТАСС.

В этот день на всей планете, за исключением приполярных регионов, совпадает продолжительность дня и ночи. Солнце одинаково освещает оба полушария планеты, находясь примерно по 12 часов над и под горизонтом.

После осеннего равноденствия дни становятся короче ночей.

Почему дата осеннего равноденствия меняется

Четких дат осеннего равноденствия нет. Каждый год они сдвигаются примерно на один-три дня. Это происходит из-за того, что длина календарного года не равна времени, которое необходимо Земле для полного оборота вокруг солнца. Планете нужно немного больше – 365 дней и примерно шесть часов. Об это пишет портал syl.ru.

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