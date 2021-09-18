Горняк22: Кино, спектакли, игры: куда сходить на выходных в Барнауле

Выходной Фото: pixabay.com

Эти выходные в Барнауле можно провести интересно и познавательно. Рассказываем, что посмотреть и куда сходить в краевой столице 18 и 19 сентября

Цирк-шапито «Империя хищников»

Поход в цирк – всегда радость не только для детей, но и для взрослых. На протяжении почти месяца жителей города будут радовать заслуженные артисты России, Европы и стран СНГ в новой шоу-программе «Империя хищников».

В программе представлены игры с хлыстами, трансформация, шоу «Антипод», выступления знаменитых гимнастов, а также всеми любимые пони, медведи и обезьянки.

Купол цирка располагается на парковке ТЦ Galaxy и пробудет там до 10 октября.

Спектакль «Ползунов»

Цирк Фото: Pixabay

В субботу, 18 сентября, в Музыкальном театре пройдет спектакль «Ползунов», который перенесет всех зрителей в 18-й век. В основе сюжета – история жизни великого русского изобретателя Ивана Ивановича Ползунова.

Продолжительность спектакля – 140 минут.

Квест-шоу «Игра»

Воскресенье, 19 сентября, можно провести вместе с семьей и сходить на световое интерактивное квест-шоу «Игра». В ходе шоу участников ждет танцевальный флешмоб, ритмическая игра, звуковой интерактив, жонглирование светящимися шарами, а также фотосессия с героями спектакля и подарок для каждого зрителя.

Продолжительность квест-шоу – 80 минут.

Кинопремьеры недели

Выходные Фото: pixabay.com

16 сентября в «Киномире» состоялось сразу несколько премьер. С этого дня в кино можно посмотреть фильмы «Дюна», «Холостяк на свадьбе», «Молчание ягнят» и мультфильмы «ФиксиКИНО. Большая перемена» и «Маски для Николаса».

Источник

ТОЛК