Горняк22: Егора Крида высмеяли на шоу «Что было дальше» и отправили на сушку

Егор Крид Фото: Скриншот видео

Певец откровенно рассказал о том, что страдает от панических атак, которым комики тут же нашли причину и высмеяли Крида

Егор Крид стал новым героем YouTube-шоу «Что было дальше». Певец сразу пояснил, что волнуется, а после рассказал почему. Об этом пишет peopletalk.ru.

«Волнуюсь сильно. Борюсь последние несколько месяцев с паническими атаками. Сложно справляться с волнением. Начинаю сразу краснеть, шея красная, начинает часто биться сердце», — признался Крид в беседе.

Один из комиков, Тамби Масаев, в этой ситуации не растерялся и связал панические атаки Крида с недавним расставанием с блогером Валей Карнавал и включил ее новую песню о разбитом сердце.

Тамби также пытался задеть певца его собственными цитатами, которые комик заранее записал в своем смартфоне и просил Крида объяснить каждую из них. Об этом пишет портал Еllegirl.ru.

В один момент Егор попытался начать рассказать историю, но комики не переставали его высмеивать. Певец обиделся и припомнил всем пяти участникам шоу жестокие шутки из первого выпуска с его участием.

Пользователи Telegram заметили, что Крид набрал лишний вес, посоветовали ему отправиться на сушку и сесть на диету. Певец в своем аккаунте в Instagram отшутился по поводу подобных комментариев и записал видео, на котором в прямом смысле сел на сушку.

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