Горняк22: У режиссера Андрея Звягинцева диагностировали 92% поражения легких

Андрей Звягинцев Фото: az-film.com

Андрей Звягинцев – двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» с картинами «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017)

57-летний режиссер Андрей Звягинцев введен в искусственную кому из-за тяжелого поражения легких коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ».

Стало известно, что легкие постановщика оказались поражены на 92%. После этого врачи подключили его к аппарату ЭКМО. Его используют при тяжелой дыхательной недостаточности, когда аппарат ИВЛ уже бесполезен. Такая же ситуация была и у певицы МакSим.

По словам врачей, сейчас режиссер уже идет на поправку и скоро его приведут в сознание. Звягинцев лечится в Германии.

О болезни кинорежиссера стало известно недавно. Звягинцев заболел коронавирусом еще в начале июля и с тех пор борется в недугом. Из-за тяжелого течения заболевания его дважды госпитализировали. После поражения легких до 90% его перевезли в Германию.

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