Горняк22: Блогеры Валя Karna.val и Юлия Гаврилина купили дорогие иномарки

Валя Karna.val Фото: instagram.com/karna.val

Девушки сразу же поздравили друг друга с удачными покупками. Они принадлежат к одному TikTok-дому Hype House и близко дружат

Звезды TikTok Валя Karna.val и Юлия Гаврилина потратили десятки миллионов рублей на элитные автомобили. Об этом блогеры рассказали в своих соцсетях.

Karna.val опубликовала в своем Instagram фото с Mercedes Benz G-63 цвета металлик, стоимость которого оценивается в 22 млн рублей.

«Я мечтала об этом, и это благословение. Добро пожаловать в семью, G63», – написала она.

Юлия Гаврилина, в свою очередь, похвасталась в соцсети новым Rolls Royce Wraith за 30 млн рублей.

«Большая машина для маленькой девочки. Это очень важная и серьезная покупка в моей жизни», – призналась блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлька Шпулька ‍ (@julia.gavrilina)

Девушки уже давно ведут роскошный образ жизни. Блогеры демонстрируют брендовую одежду и отдыхают на дорогих курортах. При этом звезды TikTok часто рассказывают в интервью, что выросли в небогатых семьях и добились успеха сами.

Ранее певица Лариса Долина вновь унизила Валю Карнавал. В своей новой песне народная артистка сравнила блогера с «куклой из пластика». В соцсетях многие встали на сторону блогера и заявили, что артистка хайпится на ссоре. Конфликт звезд начался на шоу Максима Галкина «Музыкалити» из-за разных взглядов на профессию певца.

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