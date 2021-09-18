Горняк22: В шестом сезоне шоу «Пацанки» примет участие дочь известного рэпера

Николь Нуриева Фото: Скриншот видео

16 сентября на телеканале «Пятница!» стартовал шестой сезон популярного шоу про девушек с аморальным образом жизни. В «Школе Леди» начала обучение дочь рэпера Птахи

Николь Нуриева – дочь известного рэпера Птахи стала одной из участниц шестого сезона шоу «Пацанки». Родители девочки были категорически против ее появления в телепроекте. Об этом сообщает портал vokrug.tv.

20-летняя Николь в первой серии рассказала о сложных отношениях с отцом. Давид Нуриев (настоящее имя исполнителя) ушел из семьи, когда его дочери было три года, и после не принимал участия в ее жизни. По словам девушки, отец никак не помогает ей финансово, она живет с мамой на окраине Москвы.

«Все думают, что дочка рэпера живет как супербогатый ребенок, но, к сожалению, реалии абсолютно другие», – призналась девушка.

В школе Николь Нуриева была жертвой буллинга. Ее постоянно травили одноклассники из-за того, чья она дочь. К слову, отец девушки не ушел далеко от ее сверстников и называл Николь некрасивой и толстой. Чтобы папа ее полюбил, она худела экстренными способами, но потом снова набирала вес.

«Он мне говорил: «Ты толстая, за что тебя любить? На тебя никто не посмотрит», – поделилась пацанка.

На шоу Николь Нуриева пришла для того, чтобы измениться именно для своего отца и показать, что она способна на многое. Девушка надеется, что, проработав свои проблемы, она сможет изменить отношение с родителем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Птаха / Зануда / ЦАО / РЭП (@ptahacao)

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