Горняк22: 236 случаев ковида выявили за сутки в Алтайском крае, умерли 27 человек

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

Всего в крае на COVID-19 уже обследовали более 2,051 млн человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 238,5 исследования на каждые 100 тыс. жителей

236 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае за прошедшие сутки. Всего в регионе с начала пандемии выявлен 74 481 зараженный, среди них 5 310 детей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае на 17 сентября

27 зараженных ковидом умерли в Алтайском крае за сутки, причиной смерти 23 из них стал именно коронавирус. Всего с начала пандемии в крае зарегистрировано 5 118 смертей среди больных COVID-19.

В тяжелой форме ковидом болеет 521 человек, из них 216 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

121 человек выздоровел от инфекции за сутки. Всего переболели коронавирусом 57 564 человека.

3 604 койки для ковидных больных развернуто сейчас в крае. В резерве пока остается 713 мест.

В госпиталях сейчас лежат с подтвержденным диагнозом 2 556 пациентов. Еще у 335 человек диагностировали пневмонии, похожие на ковид.

Прививаются в крае сейчас 665,8 тыс. человек. 3 300 человек получили повторную вакцинацию.

Где выявили новые случаи за сутки

Барнаул – 62,

Бийск – 24,

Рубцовск – 22,

Славгород – 13,

Алейск – 11,

Новоалтайск – 8,

Заринск – 7,

Бийский, Михайловский и Первомайский районы – по 5,

Волчихинский, Змеиногорский, Локтевский, Павловский, Ребрихинский, Рубцовский и Тальменский районы – по 4,

Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Поспелихинский, Табунский, Тюменцевский и Угловский районы – по 3,

Камень-на-Оби, Калманский, Ключевской, Панкрушихинский и Топчихинский районы – по 2,

Косихинский, Немецкий национальный, Тогульский, Третьяковский, Троицкий и Хабарский районы – по 1.

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