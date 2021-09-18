Горняк22: Небольшой спад ковидной смертности отмечен в Алтайском крае

Коронавирус Фото: pixabay.com

С приходом осени в регионе также постепенно стала снижаться ежедневная заболеваемость коронавирусом. Но все-таки сейчас Алтайский край находится на 21-м сте в России по общему числу заболевших ковидом

Небольшое, но все-таки снижение смертности среди заболевших коронавирусом наблюдается за последнюю неделю в Алтайском крае. Так, с 11 по 17 сентября в регионе произошло 168 смертей среди инфицированных COVID-19. Непосредственно от инфекции смерть наступила в 146 случаях.

Впервые за последние несколько недель в регионе произошел небольшой спад смертности. Всего неделей ранее в крае погибли 176 больных коронавирусом (152 – от вируса), до этого – 174 человека.

При этом все же за последние семь дней не отмечалось менее 22 смертей за сутки (три раза подряд за неделю), то есть летальность среди ковид-больных по-прежнему в целом остается весьма высокой. Максимальное число умерших среди инфицированных за 24 часа за прошедшую семидневку составило 27 человек.

На 17 сентября в Алтайском крае произошло уже 5 118 смертельных случаев с начала пандемии:

3 934 пациента умерли от COVID-19;

1184 – от осложнений на фоне коронавируса.

За сутки на 17 сентября в Алтайском крае выявили 236 новых случаев ковида, 27 человек умерли, 121 выздоровел, 521 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимациях (216 – на ИВЛ).

ТОЛК