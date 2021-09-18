Горняк22: Отопительный сезон в Барнауле начнется 21 сентября
Отопление Фото: pixabay.com
С приходом похолодания теплосетевое подразделение получило 29 заявок на досрочное подключение ресурса, сообщили в Сибирской генерирующей компании
Отопительный сезон в Барнауле начнется 21 сентября – соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.
Что делать, если тепло не дадут
Если после старта сезона отопление в доме не появилось, нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ, проинформировали в мэрии.
Если и после этого тепло не начнет поступать в квартиру, то тогда следует звонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях:
Железнодорожный район – 62-56-95,
Индустриальный район – 47-51-83,
Ленинский район – 54-44-49,
Октябрьский район – 24-74-98,
Центральный район – 63-08-25
или в диспетчерскую службу СГК – 59-97-15
Ранее сообщалось, что отладка всех отопительных систем займет еще около двух недель. А к 10 октября отопительный сезон начнется во всех многоквартирных домах Барнаула.