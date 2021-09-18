Горняк22: Более половины жителей Алтайского края пожаловались на коллег-сплетников

Сплетни Фото: pexels.com

По словам аналитиков, женщины чаще (62%), чем мужчины (57%), видят в своих коллегах сплетников. О сплетнях на работе чаще заявляли респонденты 45-54 лет (63%)

Две трети жителей Алтайского края пожаловались на сплетни на работе. Об этом стало известно из опроса hh.ru.

58% работающих респондентов заявили, что их коллеги сплетничают. Только 16% опрошенных оказались уверены, что сплетников среди их коллег нет. Остальные 26% граждан затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос показал, что сплетни популярны в таких сферах, как «производство, сельское хозяйство» (71%) и «юриспруденция» (68%). Меньше сплетников работает в сфере «искусство, развлечения, массмедиа» (49%) и «ИТ, интернет, телеком» (50%).

Ранее стало известно, что у четверти барнаульцев, помимо основной работы, есть подработка. Оказалось, что подработки чаще берут те, кто на основной занятости работает удаленно. При этом большинство (56%) горожан работает только в одном месте, но хотят найти дополнительный доход.

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