Горняк22: Где и когда в Барнауле отключают горячую воду

24 мая в Барнауле стартовал второй этап опрессовки по контурам Барнаульской ТЭЦ-3 и малых котельных.

СГК предупреждает об отключении горячей воды с 24 мая по 2 июня — для потребителей Барнаульской ТЭЦ-3 по контуру магистрали М34. Это 69 тысяч жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодежная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт (зелёный сектор).

С 24 мая по 7 июня — по контуру малых котельных для жителей 33 многоквартирных и 87 частных домов, 5 детских садов, 2 школ, общежития, 3 медицинских учреждений и 42 административных зданий на улицах Интернациональная, Радищева, Пушкина, Гоголя, Короленко, Аванесова, Змеиногорский тракт, пос. Центральный и др. Всего 2335 жителей.

Гидравлические испытания заключаются в кратковременном повышении давления в теплосети, при этом температура воды не превышает 40 °C.

Барнаул

Алтайская правда