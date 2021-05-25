ГОРНЯК22 25.05.2021
Общество

Горняк22: Матвиенко поздравила барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Горняк22
11 часов Ago

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила барнаульцев с присвоением Барнаулу звания «Город трудовой доблести».

«Уважаемый Вячеслав Генрихович! Поздравляю вас и всех жителей города <…> Желаю всем мира, добра и процветания», — гласит текст правительственной телеграммы, направленной Валентиной Матвиенко главе Барнаула Вячеславу Франку.

Почетное звание присвоено Барнаулу указом президента РФ Владимира Путина 20 мая.

Фото: Евгений Кулик

Барнаул 

Алтайская правда

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