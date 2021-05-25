Горняк22: Матвиенко поздравила барнаульцев с присвоением городу почетного звания
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила барнаульцев с присвоением Барнаулу звания «Город трудовой доблести».
«Уважаемый Вячеслав Генрихович! Поздравляю вас и всех жителей города <…> Желаю всем мира, добра и процветания», — гласит текст правительственной телеграммы, направленной Валентиной Матвиенко главе Барнаула Вячеславу Франку.
Почетное звание присвоено Барнаулу указом президента РФ Владимира Путина 20 мая.
Фото: Евгений Кулик
Барнаул