Горняк22: Безопасность дорожного движения обсудили в Алтайском крае

В ГУ МВД России по Алтайскому краю прошел круглый стол, посвященный профилактике дорожно-транспортного травматизма в регионе. Площадка была организована в рамках Шестой Глобальной Недели безопасности дорожного движения ООН.

В минувшем году в крае зарегистрировано более 2,5 тысяч ДТП, свыше 800 из них (то есть – треть) составляют наезды на пешеходов. Участники круглого стола обсудили меры, которые можно принять для улучшения ситуации. Например, представитель Медицины катастроф попросила сформировать карту мест аварийно-опасных участков с целью внесения корректировок в маршруты экипажей.

Озвучивалась идея внедрения программного обеспечения системы ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать маршруты передвижения транспортных средств, и своевременно, в случае необходимости, вносить корректировки и оказывать ту или иную помощь участникам дорожного движения.

Напомним, что в России в поддержку основной идеи Недели безопасности профилактические мероприятий проходят под девизом «Снижаем скорость — сохраняем жизнь». Внимание общественности акцентируется на прямой взаимосвязи между снижением скоростного режима и сокращением летальности в результате ДТП.

Алтайская правда