Горняк22: Приемка оздоровительных лагерей началась в Барнауле

24 мая началась приемка загородных оздоровительных лагерей Барнаула. Она продлится до 11 июня.

Межведомственной комиссией будут проверены: пожарная сигнализация, пищеблоки, медпункты, спальные корпуса, игровые комнаты и территории лагерей. В последних проведены дополнительные антиковидные мероприятия, завезены дозаторы, средства индивидуальной защиты для сотрудников, дезсредство для рук. Также лагеря в преддверии сезона ремонтируют, некоторые – капитально.

Всего в этом году планируется открыть семь муниципальных лагерей: «Соснячок», «Дружных», «Медвежонок», «Спутник – 2», «Маяк», «Парус» и «Звездный». Продолжительность смен в них будет составлять две недели.

Городские власти рассчитывают, что в муниципальных загородных лагерях центра «Каникулы» в этом году отдохнут около четырех тысяч детей.

Фото: barnaul.org

Барнаул

Алтайская правда