Горняк22: Как и когда подавать документы на пенсию? ПФР проводит прямую линию 31 мая

Жители Алтайского края по телефону смогут получить ответы на интересующие их вопросы по теме назначения и выплаты пенсий. Отделение Пенсионного фонда РФ по региону проводит 31 мая «прямую линию» по актуальным вопросам пенсионного обеспечения.

На вопросы ответят начальник управления организации назначения и выплаты пенсий Ирина Неверова и начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий Валентина Натарова. Звонить нужно по телефону (3852) 399–800 с 10.00 до 11.00.

Обратившиеся получат консультации по любым вопросам пенсионного обеспечения, относящимся к компетенции ПФР. Например, это право на установление пенсии, выплаты пенсии и удержания из нее, кто может выйти на пенсию досрочно и прочее.

Напомним, с 2019 года изменен закон о пенсиях. Предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста, также законодательно закреплена новая категория граждан «предпенсионеры». Кроме того, изменились и принципы назначения социальной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров до величины прожиточного минимума в регионе.

Алтайская правда