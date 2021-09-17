Горняк22: Жители Барнаула, Новоалтайска и Бийска смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ

Акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция" Фото: zdravalt.ru

Ежегодная российская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в Алтайском крае уже во второй раз – участниками акции станут три города

25 и 26 сентября в регионе пройдет Всероссийская акция Минздрава РФ по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ. Мобильные центры для тестирования будут работать в Барнауле. Бийске и Новоалтайске, сообщает пресс-служба минздрава Алтайского края.

Для того, чтобы пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус, понадобится всего 15 минут времени. Принять участие в акции сможет любой желающий. Тест будет абсолютно анонимным и бесплатным. В прошлом году тестирование на ВИЧ в регионе прошли более 500 человек.

Мобильные центры будут располагаться по адресам:

25 сентября с 12.00 до 18.00 – Барнаул, ул. Ленина, 57, парковка перед гостиницей «Центральная»;

25 сентября с 12.00 до 18.00 – Новоалтайск, ул. 7-й микрорайон, 3а, парковка перед магазином «Магнит»;

26 сентября с 12.00 до 18.00 – Бийска, ул. Советская, 205/2, парковка у ТРЦ «Ривьера».

Ранее региональный Фонд социального страхования сообщал, что работодателям в Алтайском крае возместят расходы на профилактические мероприятия во время пандемии коронавируса.

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