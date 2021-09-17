ГОРНЯК22 17.09.2021
Общество

Горняк22: Мужчина получил срок за отправку дикпиков 13-летней школьнице Барнаула

Горняк22
7 часов Ago

Статуя Фото: pixabay.com

В марте 2020 года нижегородец познакомился с девочкой в одной из соцсетей и в течение восьми месяцев вел с ней переписку, высылая откровенные снимки

В Барнауле вынесли приговор 25-летнему молодому человеку за развращение 13-летней школьницы. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

В течение нескольких месяцев житель Нижегородской области высылал девочке, с которой познакомился в соцсетях, свои фото и видео интимного характера.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Новосибирске учитель отправила ученику видео со стриптизом.

ТОЛК

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