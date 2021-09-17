Горняк22: В Барнауле 17 сентября открылись избирательные участки

Выборы. Голосование Фото: Анна Меньшикова

Из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу ЦИК РФ решил провести голосование в течение трех дней подряд — 17, 18 и 19 сентября

В Барнауле стартовали выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва и депутатов Алтайского Заксобрания восьмого созыва. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Голосование продлится с 17 по 19 сентября.

«В краевой столице с 8 часов утра открылись 264 избирательных участков, в том числе восемь временных, образованных в больницах», – говорится в сообщении.

Участки будут работать до 20.00. Еще шесть временных участков откроют 19 сентября. На них избирателям выдадут четыре разноцветных бюллетеня.

Одновременно на 135 счетных участках будет проходить голосование по определения места для установки в Барнауле стелы «Город трудовой доблести».

На время выборов школы, где размещаются избирательные участки, перейдут на дистант и внеурочку.

Ранее «Толк» рассказывал о том, как найти свой избирательный участок на выборах в Госдуму и АКЗС.

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