Горняк22: Барнаульцы во время выборов выберут место для стелы «Город трудовой доблести»

Голосование за место установки стелы "Город трудовой доблести" Фото: barnaul.press

К избирательным бюллетеням на выборах добавится анкета, где нужно будет отметить наиболее подходящее для установки стелы место в городе

На выборах депутатов в Госдуму и АКЗС, которые пройдут с 17 по 19 сентября, одновременно пройдет и голосование за выбор места для установки стелы «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Среди мест, которые предложены на выбор, есть:

аллея нежилого здания по ул. Аванесова, 30;

Нагорный парк (в район букв «Барнаул» или в районе верхней площадки с видом на Обь);

площадь имени Владимира Баварина;

площадь Октября;

Привокзальная площадь;

транспортная развязка на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова;

сквер у дома №36 по ул. Строителей;

сквер по пр. Ленина у дома №88;

территория на проспекте Ленина, 152 (напротив бывшего ДК «Трансмаш»).

Барнаульцы смогут проголосовать за место установки стелы на избирательных участках по месту жительства с 17 по 19 сентября с 8.00 до 20.00 при предъявлении паспорта или документа, удостоверяющего личность.

Как сообщает пресс-служба, после того как голосование будет завершено, Общественная комиссия подпишет и передаст в администрацию города результаты голосования.

ТОЛК