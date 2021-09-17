Горняк22: Первая «Мини-Лента» появится в Барнауле в районе Докучаево

"Лента" Фото: 2gis.ru

Компания начала открывать супермаркеты в Барнауле несколько лет назад. До этого времени в городе были представлены лишь форматы «гипер»

В Барнауле компания «Лента» откроет супермаркет нового формата на улице Попова, 70а, сообщает ИА «Амител».

Известно, что это будет «Мини-Лента» – торговая точка в формате «у дома». Сейчас на фасаде здания размещен баннер о скором открытии супермаркета. Здание, где будет располагаться магазин, начали строить еще в 2017 году, но позже стройку заморозили на три года. Только в 2021 году объект был готов.

Представители компании заявили, что намерены делать акцент на потребностях жителей близлежащих домов. Это новая концепция, которую сеть начала развивать в начале 2021 года.

Супермаркет в районе Докучаево будет вторым магазином, который сеть откроет в городе в ближайшее время. Ранее стало известно, что новая «Лента» появится в районе Старого базара по адресу: улица Мало-Олонская, 28. Она разместится на цокольном этаже здания.

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