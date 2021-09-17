Горняк22: СГК передумала отключать горячую воду в 90 домах Барнаула

Душ. Вода Фото: pexels.com

Отключение горячей воды было запланировано в 90 домах краевой столицы с 16 сентября – ее планировали отключить почти на двое суток в связи с ремонтными работами

Запланированное ранее на 16 сентября отключение горячей воды отменяется. Об изменениях в планах ремонта компания СГК Барнаул сообщила в своем Telegram-канале.

Ремонтные работы специалисты были намерены провести у дома № 61 на проспекте Ленина и у дома № 10а в 5-м Кооперативном проезде.

«О переносе сообщим дополнительно», – добавили в пресс-службе СГК.

Ранее сообщалось, что с 16 сентября горячую воду не получат около 12,5 тысячи барнаульцев – на участке необходимо устранить аварийное повреждение, а также заменить участок теплосети.

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