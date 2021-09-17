Горняк22: Умер муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский

Владимир Сиротинский Фото: кадр из youtube.com

По словам Хакамады, муж был для нее не только опорой, но и лучшим другом. Журналистка не раз признавалась, что у них с супругом были свободные отношения

Умер 66-летний муж Ирины Хакамады финансовый аналитик Владимир Сиротинский. Об этом стало известно из Instagram журналистки.

«Последний сэт мужа. Он ушел…» – написала она в сторис.

Позже представители Хакамады рассказали, что у Сиротинского были проблемы с сердцем.

Владимир Сиротинский был главой компании Lingualeo и четвертым супругом Хакамады. Она познакомилась с ним, когда ушла от третьего мужа. По ее словам, Сиротинский поразил ее интеллектом, обаянием и мужской харизмой. В 1997 году у пары родилась дочь Мария, у которой диагностировали синдром Дауна.

Ранее стало известно о смерти актера из сериалов «Глухарь» и «Интерны» Владимира Яковлева. Артиста не стало еще 27 августа, но об этом сообщили недавно. Причины смерти не разглашаются.

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