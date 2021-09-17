Горняк22: Шторки под запретом: российским автомобилистам напомнили о новых штрафах
Водитель Фото: pexels.com
В ГИБДД подчеркнули, что в настоящий момент сетки, шторки и тонировочная пленка на передних боковых стеклах запрещены к использованию во время движения
В России начали штрафовать водителей авто за шторки и каркасные сетки на передних стеклах, сообщает Autonews.
Первая информация об этом появилась еще весной. При этом тогда сотрудники ГИБДД ограничивались предупреждением или выписывали штраф в 500 рублей. Сейчас водители также обязаны снять шторки на месте или в течение десяти дней.
В случае неисполнения предписания по истечении срока автоинспекция остановит регистрацию машины.
В ГИБДД рассказали, что изменение связано с тем, что каркасные шторки подвели под определения из регламента Таможенного союза и ПДД. Так, согласно Правилам, никакие посторонние предметы не должны ограничивать обзор водителя.
Ранее ГИБДД опровергла информацию о штрафах за громкую музыку в авто.
На данный момент привлечь к ответственности водителей с громкой музыкой можно только за нарушение закона о тишине. Выписать штраф могут за шум в вечернее время или за незаконное внесение изменений в конструкцию машины.
Горняк22: Алтайский край вошел в топ-5 экологически безопасных регионов
Алтайский край. Река Бия Фото: Фото: Сергей Кулыгин, БР
В десятку лидеров в который раз попали сразу два Алтая – край и республика, причем последняя на третьем месте, а край – на пятом
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала данные Национального экологического рейтинга по итогам лета-2021. В пять лучших регионов вошли два Алтая, сообщает пресс-служба организации.
На первом месте оказалась Тамбовская область (всегда лидер списка), затем идут Белгородская область, Республика Алтай, Курская область. На пятом месте находится Алтайский край.
Сообщается, что выводы экспертов «Зеленого патруля» являются одними из показателей качественного уровня охраны природы в стране. Рейтинги составляются организацией уже более 10 лет.
По сравнению с данными весны 2021 года, край прибавил один балл в промышленно-экологическом индексе, остальные показатели (природоохранный, социально-экологический и сводный экологический) остались на прежнем месте.