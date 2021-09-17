Горняк22: Шторки под запретом: российским автомобилистам напомнили о новых штрафах

Водитель Фото: pexels.com

В ГИБДД подчеркнули, что в настоящий момент сетки, шторки и тонировочная пленка на передних боковых стеклах запрещены к использованию во время движения

В России начали штрафовать водителей авто за шторки и каркасные сетки на передних стеклах, сообщает Autonews.

Первая информация об этом появилась еще весной. При этом тогда сотрудники ГИБДД ограничивались предупреждением или выписывали штраф в 500 рублей. Сейчас водители также обязаны снять шторки на месте или в течение десяти дней.

В случае неисполнения предписания по истечении срока автоинспекция остановит регистрацию машины.

В ГИБДД рассказали, что изменение связано с тем, что каркасные шторки подвели под определения из регламента Таможенного союза и ПДД. Так, согласно Правилам, никакие посторонние предметы не должны ограничивать обзор водителя.

Ранее ГИБДД опровергла информацию о штрафах за громкую музыку в авто.

На данный момент привлечь к ответственности водителей с громкой музыкой можно только за нарушение закона о тишине. Выписать штраф могут за шум в вечернее время или за незаконное внесение изменений в конструкцию машины.

ТОЛК