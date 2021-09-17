Горняк22: Алтайский край вошел в топ-5 экологически безопасных регионов

Алтайский край. Река Бия Фото: Фото: Сергей Кулыгин, БР

В десятку лидеров в который раз попали сразу два Алтая – край и республика, причем последняя на третьем месте, а край – на пятом

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала данные Национального экологического рейтинга по итогам лета-2021. В пять лучших регионов вошли два Алтая, сообщает пресс-служба организации.

На первом месте оказалась Тамбовская область (всегда лидер списка), затем идут Белгородская область, Республика Алтай, Курская область. На пятом месте находится Алтайский край.

Сообщается, что выводы экспертов «Зеленого патруля» являются одними из показателей качественного уровня охраны природы в стране. Рейтинги составляются организацией уже более 10 лет.

По сравнению с данными весны 2021 года, край прибавил один балл в промышленно-экологическом индексе, остальные показатели (природоохранный, социально-экологический и сводный экологический) остались на прежнем месте.

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