Горняк22: В России изменят правила выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет

Дети. Мальчик. Девочка Фото: Pixabay

В минтруде напомнили, что сейчас выплаты назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и «правила нулевого дохода»

В России поменяют правила начисления выплат на детей от трех до семи лет и выплат одиноким родителям с детьми от восьми до 17 лет. Об этом стало известно из официального аккаунта минтруда в Instagram.

«Правила будут изменены: период от момента постановки на учет по беременности до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка», – рассказали в ведомстве.

В минтруде отметили, что для женщины беременность может стать причиной нехватки средств. Будущая мама может тяжело переносить свое состояние, из-за чего ей будет сложно искать работу.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет ввел президент России в 2020 году. В текущем году материальную поддержку сделали более адресной. Так, нуждающаяся семья может получить выплаты в размере 50, 75 и 100% от детского прожиточного минимума региона.

Ранее в минтруде рассказали, что с 2022 года в России выплаты по беременности и родам будут выплачиваться без заявления.

Информация о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будет поступать в Фонд социального страхования от работодателя, а о факте рождения ребенка – из информационной системы загса. Кроме того, после перехода на электронные больничные для получения оплаты не придется приносить никакие документы.

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