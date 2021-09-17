Горняк22: Стало известно, когда начнется отопительный сезон в Барнауле
Отопление. Батарея Фото: Анна Меньшикова/ТОЛК
Некоторые детские сады уже начали подключать к подаче тепла – сейчас отопление включили в 12 дошкольных учреждениях краевой столицы
В компании СГК Барнаул рассказали, что на следующей неделе (после 20 сентября) мэрия Барнаула опубликует документ о начале отопительного сезона в городе, подписанный Вячеславом Франком. В этот же день компания СГК начнет подавать тепло в дома горожан.
Сообщается, что уже проходит подключение тепла на социальных объектах Барнаула – детских садах и т.д.
По данным компании, отладка всех отопительных систем займет еще около двух недель. А к 10 октября отопительный сезон начнется во всех многоквартирных домах Барнаула.