Горняк22: Сирень, рябину и яблони массово высаживают на улицах Барнаула

3 сентября в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Городские улицы пополняются декоративными и красиво цветущими сиренью, рябиной, пузыреплодником, яблонями, ясенями и кленами

С 14 сентября в Барнауле приступили к посадочным работам: осенью в городе высадят 219 деревьев высотой более 3 метров, а также 114 – высотой около 1,5 метра, а еще более тысячи кустарников, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Озеленять планируют разные участки города – работы начали на улице Чудненко, здесь высаживают сирень. С 20 сентября сирень также высадят вдоль трамвайных путей на проспекте Ленина от площади Октября до улицы Пионеров, а также на отрезке улицы Анатолия от проспекта Социалистической до проспекта Красноармейского. Появится сирень и на улицах Взлетной, Ускова, Энтузиастов и Панфиловцев.

На Обском бульваре и улице Взлетной высадят также яблони и рябины. Кроме того, в Барнауле появятся новые березы, липы, ели, ясени и клены – на проспектах Ленина и Строителей, на Павловском и Змеиногорском трактах, на улицах Молодежной, 8 Марта, Антона Петрова, Солнечной Поляне, Гоголя и других.

Работы планируют завершить до середины ноября, но все будет зависеть от погодных условий.

ТОЛК